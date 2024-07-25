Tokat’ta eski muhtar ile yeni muhtar arasında silahlı çatışma: 1 ölü
Tokat'ta eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada, eski muhtar Mustafa Ceylan hayatını kaybetti, yeni muhtar bacağından yaralandı. Kavga sırasında olay yerinde bulunan Mustafa Ceylan’ın kızı Tülin Ceylan’ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tokat'ta eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kabatepe köyünde, eski muhtar Mustafa Ceylan tarlada çalıştığı sırada yeni muhtar D.D. ile karşılaştı.
Ceylan ile D.D'nin arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Mustafa Ceylan, yanındaki kızı Tülin Ceylan ile köy muhtarı D.D. yaralandı.
İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Ceylan hayatını kaybetti, Tülin Ceylan'ın durumunun ağır olduğu, D.D'nin ise bacağından yaralı olduğu belirtildi.
Kolluk güçleri, hastane bahçesinde toplanan eski ve yeni muhtarın yakınları arasında arbede yaşanmaması için güvenlik tedbirlerini artırdı.