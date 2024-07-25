Tokat’ta eski muhtar ile yeni muhtar arasında silahlı çatışma: 1 ölü

Tokat'ta eski ve yeni muhtar arasında çıkan silahlı kavgada, eski muhtar Mustafa Ceylan hayatını kaybetti, yeni muhtar bacağından yaralandı. Kavga sırasında olay yerinde bulunan Mustafa Ceylan’ın kızı Tülin Ceylan’ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncel 25.07.2024 17:02 Giriş: 25.07.2024 17:02

Güncelleme: 25.07.2024 17:03 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA