Tokat’ta fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Tokat’ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Gün içerisinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Tokat’ta sıcak hava yerini fırtınaya bıraktı. Akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Sanayi içerisinde bulunan bazı iş yerlerinin çatıları uçtu.



Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, fırtına nedeniyle zarar gören bölgeleri ziyaret etti. Tokat Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri fırtına nedeniyle devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Fırtına nedeniyle hayvan pazarındaki besiciler zor anlar yaşadı. Rüzgarla nedeniyle bazı iş yerlerinin camları kırıldı.