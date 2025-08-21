Tokat’ta hastane kantininde silahlı saldırı: 2 kadın yaralı

Tokat’ta bir hastanenin kantininde boşanma aşamasında olduğu kadını ve arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalanırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kantininde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A. kadın arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde çay içtikleri sırada boşanma aşamasında olduğu Zeki A. ile tartışmaya başladı.

Zeki A. yanında getirdiği silahla Elif A. ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan kadınlar hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken, Zeki A. ise olay yerinden kaçtı.

Şüpheliyi hastane yakınındaki kanal kenarında yakalandı.

Yaralı kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.