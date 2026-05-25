Tokat’ta heyelan: 2 ev tahliye edildi

Tokat’ın merkeze bağlı Nebi köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu hasar gören 2 ev AFAD ekiplerinin incelemesi sonrası tahliye edilerek mühürlendi, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

  • 25.05.2026 08:54
  • Güncelleme: 25.05.2026 08:56
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA
Tokat merkeze bağlı Nebi köyünde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Heyelanda hasar gören 2 ev, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edilerek, mühürlendi.

Merkeze bağlı Nebi köyünde etkili olan şiddetli sağanak sırasında toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak yığını 2 eve zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan teknik incelemelerin ardından, can güvenliği riski nedeniyle hasar gören 2 eve girişler yasaklandı.

Evlerde yaşayan yurttaşlar tahliye edildi.

