Tokat’ta jandarmadan sahte içki baskını

Tokat’ta bir eve düzenlenen operasyonda 480 litre sahte içki ele geçirildi.

Zile ilçesine bağlı Yalınyazı beldesinde, Zile Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri sahte içki ürettiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 57 yaşındaki R.A.’ya ait evde yaklaşık 480 litre sahte içki olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yürütülen operasyonda ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak adli işlem başlatıldı.