Tokat’ta kamyonet, kamyonla çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta kamyonetin kamyonla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi mevkisinde meydana geldi. Tokat yönünden Sivas yönüne ilerlerken Selim Bozkurt’un (33) kontrolünü yitirdiği 38 AAV 895 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ethem Yalçın (51) yönetimindeki 58 AGA 223 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kamyonetteki Hayrettin Kıraç’ın (32) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri Bozkurt ve Yalçın ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kıraç’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

