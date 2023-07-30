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Tokat’ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk yaylada bulundu

Ajans Haberleri
  • 30.07.2023 22:01
  • Giriş: 30.07.2023 22:01
  • Güncelleme: 30.07.2023 22:01
Kaynak: AA
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Tokat’ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk yaylada bulundu

TOKAT (AA) - Tokat’ın Artova ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince yaylada bulundu.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Artova ilçesine bağlı Ulusulu Köyünde C.A. isimli 3 yaşındaki çocuk kayboldu.

Ailesinin olayı bildirmesi üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Çalışma sonucu çocuk, köyden yaklaşık 3 km uzaklıktaki yaylada sağ şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

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