Tokat’ta kaybolan kuzenlerden biri ölü bulundu: Dilek Ateş aranıyor
Tokat’ın Erbaa ilçesinde birlikte kaybolan kuzenlerden 24 yaşındaki Zafer Ateş’in cansız bedeni Kelkit Çayı’nda bulundu. 22 yaşındaki Dilek Ateş’i arama çalışmaları sürerken, ikilinin kaybolmadan önce bindikleri otomobil çay kenarında bulunmuştu.
Kaynak: AA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan iki kuzenden Zafer Ateş'in cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu.
İlçede yaşayan kuzenler Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş'ten (24) akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu.
AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla suda yapılan aramalarda Zafer Ateş'in cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu.
Dilek Ateş'i arama çalışmaları devam ediyor.