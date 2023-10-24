Tokat’ta kereste fabrikasında yangın

Tokat’ta kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangın saat 19.45 sıralarında Tokat Sanayi Sitesi karşısı Hızırhane Caddesi üzerinde bulunan Cafer Can Güder’e ait kereste fabrikasının çatısında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikanın çatısını saran alevlere, Tokat Belediyesi’ne ait 4 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Yangın 1,5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.