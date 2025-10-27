Tokat’ta KYK yurdundaki zehirlenme skandalı Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtta kalan öğrencilerin yemekten zehirlenmesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi verdi.

Öğrencilerin güvenliği ve sağlığının her şeyden önce geldiğini kaydeden Durmaz, "Bu olay, barınma ve beslenme hizmetlerinde denetim mekanizmalarının daha dikkatli işletilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir" dedi.

Durmaz, önergesinde Tokat’taki yurtların durumuna ilişkin sorular yöneltti. Bunlar arasında; "Tokat’taki KYK ve özel yurtların sayısı ve kapasitesi, KYK yurtlarına başvuran ve yerleşen öğrenci sayısı, barınma hakkından yararlanamayan öğrenciler için oluşturulan alternatif planlar, yemek zehirlenmesinin nedeni, laboratuvar incelemeleri ve tedarik zinciri, gıda, hijyen ve güvenlik denetimlerinin sıklığı, olay sonrası alınan idari ve hukuki önlemler" yer aldı.

CHP’li vekil, gençlerin barınma ve beslenme hakkının bir kamu hizmeti olduğunu hatırlatarak,"Bu hizmetin şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir biçimde yürütülmesi, gençlerimizin sağlığı kadar toplumsal güvenin de gereğidir" ifadelerini kullandı.

“KALICI ADIMLAR ATILMALI”

Durmaz, yalnızca Tokat’ta değil, Türkiye genelinde KYK yemekhanelerinde benzer zehirlenme olaylarının yaşandığını hatırlatarak, bu durumun münferit değil “yapısal bir krizin” sonucu olduğunu ifade etti.

Hükümeti gençlerin barınma ve beslenme koşullarına yönelik kalıcı adımlar atmaya çağıran Durmaz, yaşanan olayın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için alınacak önlemlerin takipçisi olacaklarını vurguladı.