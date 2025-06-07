Tokat’ta 'madene hayır' mitingi: Bu topraklar bizim, bizim kalacak!

HABER MERKEZİ

Tokat’ta yüzlerce yurttaş, bugün saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek “Madene Hayır” mitingi düzenledi.

2 binden fazla ruhsat başvurusunun yapıldığı ve hâlihazırda bine yakın ruhsatın verildiği kentte, bölge halkı ve yaşam savunucuları, “Bütün köyler el ele, madene geçit yok” diyerek toplandı.

Daha önce Tokat’ın Şehitler Köyü yakınlarındaki Sorhun Obası’ndaki maden arama çalışmalarının, köylülerin ve muhtarların tepkisi üzerine durdurulmasının ardından şirketlerin yeniden ruhsat başvurusunda bulunması üzerine yöre halkı, bir kez daha topraklarına ve doğaya sahip çıkmak üzere harekete geçti.

Yeni ruhsat başvuruları sonrası Günçalı, Killik, Aydoğdu, Batmantaş, Güzelce, Gömleksiz ve çevre köylerde yaşayanlar, bugün gerçekleştirilen mitingde bir araya gelerek “Bu topraklar bizim, bizim kalacak” dedi.

Kentte, 900’den fazla maden ruhsatlandırma alanı bulunuyor.