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Tokat’ta motosiklet kazasında yaralanan genç 11 gün sonra hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 06.08.2025 17:51
  • Giriş: 06.08.2025 17:51
  • Güncelleme: 06.08.2025 17:51
Kaynak: İHA
Tokat’ta motosiklet kazasında yaralanan genç 11 gün sonra hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesinde 11 gün önce motosikletle geçirdiği kazada ağır yaralanan genç, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 27 Temmuz’da Ayvaz Mahallesi’nde meydana gelmişti. Y.E.Ş. (19) idaresindeki 60 NS 169 plakalı otomobil ile Sebahattin Karaman’ın (22) kullandığı 60 AGS 383 plakalı motosiklet çarpışmış, ağır yaralanan Karaman, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Karaman, yoğun bakımda 11 gündür süren tedavisine rağmen kurtarılamadı.

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