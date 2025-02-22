Tokat’ta ölümlü kazaya karışan tır sürücüsü tutuklandı
Kaynak: İHA
Tokat’ta tırla otomobilin çarpışması sorucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.
Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında, V. A. yönetimindeki tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetmiş 2 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.