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Tokat’ta ot yangını korkuttu

Tokat’ın Gümenek köyünde meydana gelen ot yangını paniğe neden oldu.

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 23:36
  • Giriş: 10.02.2024 23:36
  • Güncelleme: 10.02.2024 23:36
Kaynak: İHA
Tokat’ta ot yangını korkuttu


Tokat’a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gümenek Köyünde henüz belirlenemeyen nedenle arazide ot yangını çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla olay yerine sevk edildi. Yoğun çaba sonucunda, yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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