Tokat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Tokat-Turhal yolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nda bulunan bir benzinlik önünde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Berkay P. (16) ile arkasında oturan Hasan E. (17), benzinlikten çıktıkları sırada karşı yönden gelen Eray T. yönetimindeki 60 FK 559 plakalı BMV marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan gençler yola düştü. Kazada ağır yaralanan Berkay P. üniversite hastanesine, Hasan E. ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla anlatan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını kontrol altına almak ve detaylı inceleme yapmak amacıyla yolun bir bölümünü kapattı. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.