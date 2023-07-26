Tokat’ta otomobil, park halindeki minibüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Ordu’nun Mesudiye ilçesine giden Arif Günalan (59) yönetimindeki 34 RRD 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan 16 U 8218 plakalı minibüse çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Arif Günalan ile yanında bulunan eşi Hacer Günalan (57), ağabeyi Ramazan Günalan (63) ve ağabeyinin eşi Döndü Günalan (62) ile yol kenarındaki tarlada çalıştıktan sonra evlerine dönmeye hazırlanan işçilerden Gülsemin Coşkun ve Huriye Şenol yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün eşi Hacer Günalan ve Döndü Günalan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.