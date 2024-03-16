Tokat’ta otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Tokat’in Reşadiye ilçesinde tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana geldi.

İran uyruklu M.Z. (72) yönetimindeki Hyundai marka otomobil, Darıderesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp tarlaya uçtu.

Kazada, sürücü ile araçtaki N.F.H. (55) ve R.Z. (33) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.