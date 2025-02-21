Tokat’ta otomobil,TIR'a çarpıştı ; 1 ölü 2 yaralı

TOKAT'ta otomobilin TIR'a çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Almus Kavşağı'nda meydana geldi. Almus'tan Tokat'a giden Vedat Ayhan yönetimindeki 38 KEV 080 plakalı TIR'a, Tokat'tan Niksar yönüne giden Beşir Durupınar (49) yönetimindeki 38 NA 396 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Beşir Durupınar hayatını kaybetti, yanındaki Salih Türkyılmaz ile kimliği öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA