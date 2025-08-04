Tokat’ta sıcaklardan bunalan köpek süs fıskiyesinde serinledi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, sıcak havadan bunalan bir sokak köpeğinin süs fıskiyesinde serinleme anları renkli görüntülere sahne oldu. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan süs havuzunda yaşandı. Sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen köpek, fıskiyelerin önüne kendini bırakarak suyla oynamaya başladı. Suların yükselmesiyle birlikte keyfi daha da artan köpeğin neşeli halleri, çevredekilere gülümseten anlar yaşattı. Fıskiyelerin altına giren köpek izleyenlerin ilgisini çekerken, bir vatandaş o anları cep telefonlarıyla kaydetti.