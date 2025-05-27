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Tokat’ta tarım arazileri ile meyve bahçelerini dolu vurdu

Tokat'ta dolu yağışı, birçok köyde tarım alanlarına ve meyve bahçelerine zarar verdi. 10 gün önce de Niksar ilçesi ve Çamlıbel beldesinde dolu etkili olmuştu.

Yurt
  • 27.05.2025 16:10
  • Giriş: 27.05.2025 16:10
  • Güncelleme: 27.05.2025 16:18
Kaynak: Haber Merkezi
Tokat’ta tarım arazileri ile meyve bahçelerini dolu vurdu

Tokat'ta etkili olan dolu yağışı, birçok köyde tarım alanlarına ve meyve bahçelerine zarar verdi.

Meyve bahçeleri ile tarım arazileri zarar gören yurttaşlar destek beklediklerini ifade etti.

Yaklaşık 10 gün önce de Niksar ilçesi ve Çamlıbel beldesinde dolu etkili olmuştu.

Çamlıbel bölgesinde Kızık, Karkın, Dodurga, Bedirkale, Çubuklu ve Avşarağzı köyleri, Niksar ilçesinde ise 12 köyde dolu tarım alanlarında zarara yol açmıştı.

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