Tokat’ta tarım arazilerini don vurdu

Tokat genelinde etkili olan kar yağışının ardından Niksar ilçesinde sıcaklıkların gece saatlerinde eksi 8 derecelere kadar düşmesi, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Birçok çiftçi, ekili alanlarını don olayına karşı korumak için zorlu bir mücadele verdi. Tüm çabalara rağmen birçok ürün dondan olumsuz etkilendi. Patates ve soğan başta olmak üzere, ceviz ağaçları ve üzüm bağları don olayından zarar gördü.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 14 Nisan Pazartesi gününden itibaren sahaya inerek zarar tespit çalışmalarına başlayacak. Ekipler, don olayından etkilenen bölgelerde incelemeler yaparak hasar gören tarım alanlarını kayıt altına alacak.



Gece don oldu, sabah tarlaya geldiğimde ürünler donmuştu"

Niksar’ın Gökçeli Beldesinde yıllardır üzüm bağcılığı yapan çiftçi Mustafa Çoban, ürünlerini don tehlikesinden korumak için geceyi bağlarında geçirdiğini ve ateş yaktığını belirtti. Çoban, sabah saatlerinde bağlarına döndüğünde büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, "Aslında söyleyecek pek bir şey kalmadı, sonuçta bu da bir doğal afet. Biz gece boyu arazimizde ateş yakıp duman çıkardık ama ne kadar faydası oldu bilemiyorum. Çünkü akşamki yağan kar 10 santimetre kadar vardı ve gece sıcaklık eksi 8’in altına düşünce don olayı oldu. Bu da ağaç dallarından asma yapraklarında da kitlesel bir buz kalıbı oluşturdu. Üzümler daha yeni tomurcuklanmıştı, hepsi gitti. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum Allah beterinden saklasın" dedi.