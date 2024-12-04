Tokat’ta taş ocağında çıkan yangın söndürüldü: 8 kamyon küle döndü
Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
Tokat’ta bir taş ocağında çıkan yangında işletmeye ait 8 kamyon yanarak kül olurken alevler 3 saatte kontrol altına alındı.
Tokat’ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre mesafede bulunan Ege Altyapı AŞ’ye ait taş ocağının yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı.
Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden destek ekipler, AFAD ve jandarma sevk edildi.
3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.