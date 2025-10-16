Tokat’ta tekstil işçilerinin direnişi devam ediyor

Emek Servisi

Tokat’ın Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Şık Makas / Crs Denim fabrikasında işçilerin başlattığı direniş dün de devam etti. İşçilerin direnişine çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütü dayanışma ziyaretinde bulundu.

70 gündür ücretlerini alamayan işçiler fiili greve başlayınca patron, yaklaşık 800 kişiyi işten çıkarmış, işçiler ise fabrikada yetkili olan Öziplik-İş Sendikası'nın patronla işbirliği içindeki tutumuna karşı BİRTEK-SEN'de örgütlenmişti. İşçiler, bir haftadan uzun süredir hakları için direnmeye devam ediyor.