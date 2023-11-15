Tokat’ta tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesi tır ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa otogar kavşağında, Bolu’dan İran istikametine giden B.A. idaresindeki 53 CUH 37 plakalı tır, Erbaa Gazi Bulvarından Otogar istikametine giden M.G. idaresindeki 05 HE 513 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrildi.

Kazada traktör sürücüsü ve yanında bulunan Döndü G. yaralandı. ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.