Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı

Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 24.06.2024 10:54
  • Giriş: 24.06.2024 10:54
  • Güncelleme: 24.06.2024 10:54
Kaynak: İHA
Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Niksar-Reşadiye arası Çakmak mevkiinde meydana geldi.

Erzurum’dan İstanbul’a giden F.D. idaresindeki 06 CYY 803 plakalı Hyundai markalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpıp yoldan çıktı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan F.D. ve E.D. yaralandı. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol