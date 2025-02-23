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Tokat’ta trafik kazası: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.02.2025 16:09
  • Giriş: 23.02.2025 16:09
  • Güncelleme: 23.02.2025 16:09
Kaynak: İHA
Tokat’ta trafik kazası: 5 yaralı

Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza 14.00 sıralarında Turhal ilçesi Kayacık köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, E.K. yönetimindeki 60 T 0155 plakalı ticari taksi ile M.A. idaresindeki 60 AGN 475 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Turhal ve Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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