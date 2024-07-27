Tokat’ta uçurumdan düşen otomobilden sağ kurtuldular

Tokat’ta kontrolden çıkan otomobil uçurumdan düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat-Ordu karayolu üzerinde bulunan Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan düştü. Yoldan yaklaşık 300 metre uzaklıkta yan yatarak duran otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.