Tokat’ta yanan ev havadan görüntülendi

Tokat’ta iki katlı evde çıkan yangın dronla havadan görüntülendi.

Kent merkezindeki Gülbaharhatun Mahallesi’nde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Binanın alev alev yandığı anlar ise dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının şiddeti ve dumanın geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.