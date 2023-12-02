Tokat’ta yangında çok sayıda araç hurdaya döndü

Tokat’tın Erbaa ilçesi Erek Mahallesinde çıkan yangında bir traktör, iki kamyonet, bir hafif ticari araç ve tarım aletleri kullanılmayacak hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabahın erken saatlerinde Erek Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.Şahin’e ait olan araçlar garajda park halindeydi. Bilinmeyen bir nedenle garajda yangın çıktı.

Hafif ticari araçtan çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüyerek diğer araçlara sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekiplerini sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında Şahin’e ait traktör, iki kamyonet, hafif ticari araç, tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın da büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekiplerin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.