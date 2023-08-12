Tokat’ta zincirleme kaza: 8 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.





Kaza, Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda meydana geldi. L.C. idaresindeki (54) 60 ACR 303 plakalı araç, H.Ö. idaresindeki 34 VU 5313 araç ve Z.B. idaresindeki 06 BİV 663 plakalı araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Ö.L.Ç. (7), E.C.(8), A.C.(73), A.O.(60), L.B.(44), Ş.Ö.(50), F.Ö.(23) ve L.C.(54) Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.