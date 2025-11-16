Tokat’taki işçi mitingi bugün yapılacak

EMEK SERVİSİ

Tokat’ta ödenmeyen ücretleri için eyleme geçmelerinin ardından hukuksuzca işten çıkarılan BİRTEK-SEN üyesi Şık Makas/Cross Jeans işçileri, bugün Ekmek ve Adalet Mitingi’nde bir araya gelecek.

Saat 14.30’da gerçekleştirilecek miting için Namık Kemal Ortaokulu yanındaki Halk Kütüphanesi önünde toplanılacak. Kütüphanenin önünden mitingin gerçekleştirileceği Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirilecek.

Miting, Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasonu (KESK) ve Birleşik kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) çağrısıyla gerçekleştirilecek. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve KESK ile Birleşik Kamu-İş temsilcileri konuşmalar gerçekleştirecek.

Mitinge SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan katılacak. Başer, Taşçıer ve Bayhan da konuşmalar yapacak.

***

SOL PARTİ’DEN İŞÇİ TEMSİLCİSİ KARA’YA ZİYARET

SOL Parti Dönem Sözcüsü İlknur Başer, dün ev hapsine çarptırılan BİRTEK-SEN İşyeri Temsilcisi Buse Kara ile bir araya geldi.

BirGün’e konuşan Temsilci Kara, şu ifadeleri kullandı: “Şık Makas’taki direnişin sesini kesmek için, oradaki kadınlara ‘Bak Buse’ye bunu yaptık, size de yaparız’ demek için bana ceza verdiler. Ama biz hiçbir şekilde caymayacağız. Direnişimiz ilk günkü gibi devam edecek.”

Başer ise şunları söyledi: “Buse asla susmuyor, yılmıyor. Çünkü Buse bu gücü haklılığından alıyor. Şık Makas işçileriyle dayanışmak için alanda olacağız."