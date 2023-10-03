Tokat’taki kazada hayatını kaybeden 3 kişi Gümüşhane’de son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane’de yaz tatilini geçirdikten sonra İstanbul’a dönmek üzere yola çıkan ve Tokat’ta gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi memleketleri Gümüşhane’de gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Geçtiğimiz pazar günü Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dörtkonak köyünde yaz tatilini geçiren ve İstanbul’a gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıkan Hüseyin Cahit Erden (72) yönetimindeki 34 CCJ 29 plakalı otomobil Reşadiye ilçesi D-100 karayolu üzerinde aynı istikamette ilerleyen 26 plakalı tıra arkadan çarpmış, tırın dorse kısmının altına giren otomobildeki sürücü Hüseyin Cahit Erden ile yolcu olarak bulunan Ballı Turhan (75) ve eşi Onay Turhan (75) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Tokat’ta tamamlanan işlemleri ve otopsilerinin ardından Gümüşhane’ye gönderildi.

Onay Turhan eşi Ballı Turhan ile Ballı Turhan’ın kardeşi Hüseyin Cahit Erden için Kemaliye Camii’nde öğle namazına müteakip ayrı ayrı cenaze namazı kılınarak helallik alındı.

Aile bireylerinin tabutlara sarılarak ağıtlar yaktığı cenazeye Belediye Başkanı Ercan Çimen, GTSO Başkanı İsmail Akçay, siyasi partilerin temsilcileri, yakınları ve akrabaları katıldı. Kazada hayatını kaybedenler cenaze namazının ardından merkeze bağlı Dörtkonak köyünde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden eğitimci-yazar Yusuf Sadık, Tokat’taki feci kazada hayatını kaybeden 3 akrabasının her yıl köylerine tatile geldiğini belirterek, “Her yaz tatilinde köylerine gelen insan dostu, çevre dostu insanlardı. Bu yıl veda ederken gerçekten aramızdan ayrılacakmış gibi vedada bulundular, çok duygulu şeyler söylediler. Yolculuklarını 1 hafta öne aldılar. Çarptıkları tırın dorsesinde tampon olması gerekirken yoktu. Şoför kırıldı ve yaptıramadığını söylemiş. Arkadan çarptı diye trafik raporunda sürücünün suçlu bulunması bizce bir hata. Tır sürücüsü süratli gitmesi ve yağıştan dolayı kayması sonucunda bu kaza oldu. Üzgünüz, 3 can. Allah rahmet eylesin, benim kaynım, baldızım ve bacanağım olması da ayrıca üzücü bir durum” dedi.



Kardeşlerinin yola çıkmadan önce dikkatli olmaları için çok kez uyarılarda bulunduğunu ifade eden Ballı Turhan ve Hüseyin Cahit Erden’in abisi Mustafa Erden ise “15 gün önce ben de köydeydim. Beraber tatil yaptık, mutlu günler geçirdik. Maalesef bu acı trafik kazası sonucu 2 kardeşimi ve eniştemi kaybettim. Çok büyük acı. Allah başkalarına göstermesin bunu. Kazadan 2 gün önce görüşmüştüm yola çıkmadan dikkatli gidin, acele etmeyin, trafik kurallarına uyun diye nasihat etmiştim ama kaderin önüne geçilmiyor. Tırın hata yapması ve yolun kaygan olmasıyla tır yolu ortalıyor ve otomobil de onu geçmek isterken altına giriyorlar. Allah rahmet eylesin, çok büyük acı, tarif etmek mümkün değil” diye konuştu.