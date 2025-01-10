Tokat’taki kot fabrikasında yüzlerce işçi iş bıraktı

HABER MERKEZİ

Tokat Merkez’de bulunan Şık Makas isimli kot fabrikasında maaşlarını alamayan yüzlerce işçi iş bıraktı.

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı fabrikada maaşların altı aydır düzenli ödenmediği belirtildi.

Yandaş Hak-İş sendikasına bağlı Öz İplik İş’in örgütlendiği fabrikada, “İşçilerin başka sendikaya üye olmalarının engellendiği, Öz İplik İş’e üye olmaları için baskı yapıldığı” da ifade ediliyor.

İçerisinde CHP, SOL Parti, Emek Partisi ile KESK’in de yer aldığı Tokat Emek ve Demokrasi Platformu, direnen işçileri ziyaret etti.

Fabrikanın bahçesine girmelerine izin verilmeyen platform temsilcileri, “İşçilerin direnişini selamladıklarını, mücadelelerine destek verdiklerini” söyledi.