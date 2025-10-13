Tokat’tan İzmir’e işçiler direnişte

Emek Servisi

Ülkenin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Şık Makas’a ait Tokat’taki Crs Kot Fabrikası’nda çalışan 800’ün üzerinde işçi, iki ayı aşkın süredir maaşlarının yatmaması üzerine başladıkları direnişlerini Valilik yasağına rağmen sürdürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’nda (BİRTEK-SEN) örgütlenen işçiler, maaşlarının yatmaması üzerine 6 Ekim’de direnişe geçme kararı almış, işçilerin kararının üzerine Tokat Valiliği ise hızla kent genelinde eylem yasağı ilan etmişti. İşçiler yasaklamaya rağmen direnişlerini hafta boyu sürdürdü. İşçiler, bugün de fabrika önünde toplanarak alacakları için eylem gerçekleştirecek.

TPI’DE GREV SÜRÜYOR

BirGün’e konuşan bir Crs Kot işçisi, maaşların yatmayacağına ilişkin söylentilerin olduğunu aktardı. “Maaşlarımızı 69 gündür yatırmamalarına rağmen hâlâ ‘Çalışmak isteyen gelsin çalışsın’ diye bilgi yolluyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz” şeklinde konuşan işçi, alacakları ödenene dek eylemlerine devam etmekte kararlı olduklarını söyledi. İzmir Menemen ve Sasalı’da bulunan TPI Kompozit’te ise grev, işverenin işçilere çıkış kâğıdı tebliğ etmesine karşın devam ediyor. Petrol Kimya Lastik işçileri Sendikası (Petrol-İş) üyesi işçiler işverenin yüzde 30 oranında zam teklifine karşı 13 Mayıs’ta greve çıkmış, ABD sermayeli firma ise işçilerin grevi sürerken ABD’de iflas ilanı gerçekleştirmişti. İflasın ardından hisselerini Dubai merkezli XCS Composites adlı firmaya devreden şirket, en sonunda 2 bin 160 işçiye toplu çıkış verdi. İşçiler ise art arda gelen iflas, devir ve işten çıkarma hamlelerine karşı direnişte kararlı. İşçiler, dün de, 153 gündür yaptıkları gibi, grev çadırına giderek grev nöbeti tuttu.