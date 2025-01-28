Tökezlesek de masal sürecek

Gülçin Kültür Şahin’in Aslı karakterine hayat verdiği 'Aşk Bize Masal Olur' isimli tek kişilik oyun seyiricisiyle buluşmaya devam ediyor. Kerem Pilavcı’nın yazdığı oyunun yönetmen koltuğunda ise Gülhan Kadim bulunuyor.

Aslı’nın ergenliğinden kırklı yaşlarına kadar yaşadığı aşklar masallarla birlikte hayat buluyor. Tüm masalların mutlu sonla bitmeyeceğini, kalp kırıklıklarının da anlatılmaya ve hatırlanmaya değer olduğunu seyirciye ustaca aktarıyor.

Oyun aynı zamanda interaktif ögeler de barındırıyor ve seyircinin hep canlı kalmasına olanak tanıyor. ‘Aşk Bize Masal Olur’ oyununu Gülçin Kültür Şahin ile konuştuk.

Oyun 'masallar' üzerinden bir anlatı kuruyor. Masallar, aşk gibi bir duyguyu ifade etmek için nasıl bir araç olabilir?

Masallar, birçok duyguyu ifade etmede rehber olabilir. Aşk gibi koca bir gizemi de çağlardır masallar anlata anlata bitiremedi. Masallara inanıp, kendimizi kendi hikâyemizin baş kahramanı, hayatımızı da heyecan verici bir masal gibi düşündüğümüzde, ancak o zaman bu yolculuğa biraz tat, biraz neşe geliyor. Sadece kendi masalımız değil, hayatımıza eşlik edenlerin masalları da bize birçok ipucu veriyor. Aşka dair de diğer her şeyde olduğu gibi kendisine dair dinlediğimiz, şahit olduğumuz masalları yadsımadan ama onları kendi kıymetli, biricik hikâyemizin önüne koymadan kendi harika masalımızı yazabiliriz. Sonu ne olursa olsun kendi masalımız bu, bu yüzden de en güzeli. Oyun da bunu söylüyor.

Oyunda birçok masal anlatılıyor. Fakat hepsi mutlu sonla bitmiyor. Bu oyunda masalların mutlu sonlarıyla değil de sadece ‘sonralarıyla’ mı ilgileniliyor?

Doğrusu öyle. Biz nereye son diyorsak orası son oluyor. 'Daha mutlu' bir son ihtimali her zaman var. Oyun bunu kaçırmamamızı öğütlüyor bize. Hatta şöyle söyleyeyim; bir hikâyenin sonuç bölümünden daha çok gelişme bölümüyle ilgileniyorum. Hayat boyunca çok tökezliyoruz ama bu tökezlemelerle mücadelemiz aslında masalın ta kendisi oluyor. Sonundan çok daha heyecan verici değil mi bu?

Oyundaki Aslı karakteri ile aranızda nasıl bir bağ var? Kendi hayatınızla benzerlikler kuruyor musunuz?

Aslı, temelde bana ve benim birçok arkadaşıma benzeyen bir karakter. Özellikle çocukluk dönemi kendi çocukluğuma çok benziyor. Yaşadığımız olaylar hiç benzemese de Aslı gibi benim de hayatımın büyük bir kısmını hayal kurmak oluşturuyor. Hayal kırıklığından, rezil olmaktan, elleri kirletmekten çekinmeyişimiz de benzer.

Masallar hayatta anlamlandırmakta zorlandığımız duyguları daha kolay anlama ve anlatma şansı sunuyor mu?

Masallara bayılıyorum. Farklı kültürlerin masallarını okumayı da çok seviyorum. Sonlarını değiştirmeyi de seviyorum. 'Ne olabilirdi' sorusunun peşine düşmek, oralardaki ihtimallerden kendime yeni cevaplar çıkarmak en keyif aldığım şeylerden. Masallar kendi kıssadan hisseni çıkarma konusunda çok olanak sunuyor.

Oyunu izlerken karakterin mutlu sonlara pek de inanmadığı hissediliyor. Günümüzdeki ilişkiler bağlamında bunu nasıl yorumlarsınız?

İnanıyor ama kendi mutlu sonuna inanıyor. Birçok kez yanılarak, düşerek, kalkarak kendi inşa ettiği sona inanıyor. Ben de buna inanıyorum. Prensin beyaz atlı olmasına gerek yok ama iyi bir eşlikçi olmasına gerek var. Hayatı paylaşmaya gönüllü olmasına, beraber alınan her nefesten keyif almasına gerek var. Günümüzdeki ilişkilerde yüzeyde bambaşka şeyler görüyoruz ama derinde herkesin aradığı şey hâlâ aynı. Herkes maalesef bir maske takıyor. Sosyal medyayla beraber de herkes 'başka biri' gibi görünmeye çabalıyor. Bu her zaman vardı ama bunu bu kadar kabullendiğimiz ve içselleştirdiğimiz bir dönem yoktu. Kendi hikâyemizi sahiplenebilme cesareti gösterdiğimizde bu karanlık mutsuz ilişkiler dünyasında bir ışık yakabiliriz.

İnteraktif bir oyun oynuyorsunuz. İnteraktif olması tek kişilik bir oyunu sizin açınızdan kolaylaştırıyor mu?

Doğrusu zorlaştırıyor. İzleyici olarak da oyuncu olarak da interaktif oyunlarda çok geriliyorum, ne yalan söyleyeyim. Seyirci olarak böyle oyunlarda yanlış bir şey söylemekten, en havalı, en iyi cevabı verememe ihtimalinden geriliyorum. Oyuncu olarak da seyircinin bana eşlik etmemesinden tabii. Resmen hastalık hastalığı gibi bir şey. En başta çok endişeliydim ama bizim oyunda bu dozun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Seyirci hikâyeye eşlik ettiğini hissediyor, sahnede bunu ne mutlu ki ben de hissediyorum. Hatta oyun o yüzden tek kişilik olmaktan çıkıyor, hep beraber anlatıyoruz hikâyemizi.