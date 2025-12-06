TOKİ 47 İlde 340 Arsa Satışı 2025: Açık Artırma Ne Zaman, Başvuru Şartları Neler?

Türkiye genelinde arsa yatırımı yapmak isteyenler için büyük fırsat! TOKİ, 47 ilde toplam 340 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu geniş kapsamlı satış, uygun ödeme koşulları ve indirim avantajlarıyla yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Peki 340 arsanın satış tarihi, katılım şartları ve ödeme planı nasıl işleyecek? Tüm detayları bu rehberde bulabilirsiniz.

47 İLDE 340 ARSA SATIŞI İÇİN AÇIK ARTIRMA TARİHİ

TOKİ’nin resmi duyurusuna göre 340 arsa, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak. Müzayede hem salonlarda hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Müzayede Salon Adresleri

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece

TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri – Macunköy, Yenimahalle

Salonlara gelemeyenler için çevrim içi teklif verme imkânı da sunuluyor. Böylece Türkiye’nin herhangi bir yerinden katılım sağlanabiliyor.

340 ARSA HANGİ İLLERDE BULUNUYOR?

Satışa çıkarılacak arsalar, Türkiye’nin dört bir yanında, yerleşim alanlarına yakın ve yatırım potansiyeli yüksek bölgelerde yer alıyor. İşte arsaların bulunduğu illerin tam listesi:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

ÖDEME PLANI: PEŞİN VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

TOKİ, arsa satışlarında peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri sunuyor.

Standart Ödeme Seçeneği

%25 peşin ödeme

ödeme Kalan tutara 24 ay vade

Peşin Ödeme İndirimi

%100 peşin ödemelerde %20 indirim uygulanacak.

Bu koşullar, yatırım amacıyla arsa almak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor.

KATILIM TEMİNAT BEDELLERİ (MUHAMMEN BEDELİNE GÖRE)

Muhammen Bedel Aralığı Teminat Tutarı 0 – 400.000 TL 20.000 TL 400.001 – 1.000.000 TL 50.000 TL 1.000.001 – 2.000.000 TL 100.000 TL 2.000.001 – 4.000.000 TL 250.000 TL 4.000.001 – 8.000.000 TL 500.000 TL 8.000.001 – 14.000.000 TL 750.000 TL 14.000.001 – 32.000.000 TL 1.500.000 TL 32.000.001 – 63.000.000 TL 3.000.000 TL 63.000.001 – 129.000.000 TL 6.000.000 TL 129.000.001 – 322.000.000 TL 15.000.000 TL 322.000.001 TL ve üzeri 30.000.000 TL

TOKİ 340 arsa satışı ne zaman yapılacak?

Açık artırma 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da düzenlenecek.

Açık artırmaya internetten katılabilir miyim?

Evet, çevrim içi teklif verme seçeneği mevcut. Böylece herkes bulundukları yerden katılabiliyor.

Peşin ödemede indirim var mı?

Evet. Arsanın tamamını peşin ödeyenlere %20 indirim uygulanacak.

Teminat bedeli nasıl belirleniyor?

Teminat tutarı, arsanın muhammen bedeline göre değişiyor. 20.000 TL’den başlayıp 30.000.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Arsalar hangi illerde satışa çıkarılıyor?

Toplam 47 ilde satış var. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirler de listede yer alıyor.