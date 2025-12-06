Giriş / Abone Ol
Türkiye’nin dört bir yanında arsa sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. TOKİ, İstanbul’dan Antalya’ya, Ankara’dan Trabzon’a kadar 47 ilde toplam 340 arsayı açık artırmayla satışa çıkaracağını duyurdu. Uygun ödeme koşulları ve peşin ödemelerde sunulan indirim fırsatlarıyla dikkat çeken bu satış, yatırımcılar için yılın en önemli fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki TOKİ arsa satışı için açık artırma ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar!

BirBilgi
  • 06.12.2025 12:59
  • Giriş: 06.12.2025 12:59
  • Güncelleme: 06.12.2025 13:03
TOKİ 47 İlde 340 Arsa Satışı 2025: Açık Artırma Ne Zaman, Başvuru Şartları Neler?

Türkiye genelinde arsa yatırımı yapmak isteyenler için büyük fırsat! TOKİ, 47 ilde toplam 340 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu geniş kapsamlı satış, uygun ödeme koşulları ve indirim avantajlarıyla yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Peki 340 arsanın satış tarihi, katılım şartları ve ödeme planı nasıl işleyecek? Tüm detayları bu rehberde bulabilirsiniz.

47 İLDE 340 ARSA SATIŞI İÇİN AÇIK ARTIRMA TARİHİ

TOKİ’nin resmi duyurusuna göre 340 arsa, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak. Müzayede hem salonlarda hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Müzayede Salon Adresleri

  • İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece
  • Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri – Macunköy, Yenimahalle

Salonlara gelemeyenler için çevrim içi teklif verme imkânı da sunuluyor. Böylece Türkiye’nin herhangi bir yerinden katılım sağlanabiliyor.

340 ARSA HANGİ İLLERDE BULUNUYOR?

Satışa çıkarılacak arsalar, Türkiye’nin dört bir yanında, yerleşim alanlarına yakın ve yatırım potansiyeli yüksek bölgelerde yer alıyor. İşte arsaların bulunduğu illerin tam listesi:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

ÖDEME PLANI: PEŞİN VE TAKSİT SEÇENEKLERİ

TOKİ, arsa satışlarında peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri sunuyor.

Standart Ödeme Seçeneği

  • %25 peşin ödeme
  • Kalan tutara 24 ay vade

Peşin Ödeme İndirimi

  • %100 peşin ödemelerde %20 indirim uygulanacak.

Bu koşullar, yatırım amacıyla arsa almak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor.

KATILIM TEMİNAT BEDELLERİ (MUHAMMEN BEDELİNE GÖRE)

Muhammen Bedel AralığıTeminat Tutarı
0 – 400.000 TL20.000 TL
400.001 – 1.000.000 TL50.000 TL
1.000.001 – 2.000.000 TL100.000 TL
2.000.001 – 4.000.000 TL250.000 TL
4.000.001 – 8.000.000 TL500.000 TL
8.000.001 – 14.000.000 TL750.000 TL
14.000.001 – 32.000.000 TL1.500.000 TL
32.000.001 – 63.000.000 TL3.000.000 TL
63.000.001 – 129.000.000 TL6.000.000 TL
129.000.001 – 322.000.000 TL15.000.000 TL
322.000.001 TL ve üzeri30.000.000 TL

TOKİ 340 arsa satışı ne zaman yapılacak?

Açık artırma 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30’da düzenlenecek.

Açık artırmaya internetten katılabilir miyim?

Evet, çevrim içi teklif verme seçeneği mevcut. Böylece herkes bulundukları yerden katılabiliyor.

Peşin ödemede indirim var mı?

Evet. Arsanın tamamını peşin ödeyenlere %20 indirim uygulanacak.

Teminat bedeli nasıl belirleniyor?

Teminat tutarı, arsanın muhammen bedeline göre değişiyor. 20.000 TL’den başlayıp 30.000.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Arsalar hangi illerde satışa çıkarılıyor?

Toplam 47 ilde satış var. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirler de listede yer alıyor.

