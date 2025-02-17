TOKİ, 48 ilde 558 arsa satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 48 ilde toplam 558 arsanın satışa çıkarıldığını duyurdu.

İzmir’de satışa sunulan 28 arsanın 24’ü Çeşme’de, geri kalanları ise Bayraklı, Bornova, Dikili ve Foça’da bulunuyor.

Söz konusu arazilerin toplam satış bedelinin 646 milyon 961 bin TL olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; bu arsalar arasında konut, pazar alanı, imalathane tesisi, belediye hizmet alanı, otopark, mesleki teknik öğretim alanı, turizm alanı, günübirlik turizm alanı ve rekreasyon alanları yer alıyor. Ayrıca, plansız alanların da satış kapsamına alındığı bildirildi.

SİT ALANI STATÜSÜNDEKİ ARAZİ SATIŞA ÇIKARILDI

TOKİ’nin İzmir’de satışa sunduğu arsalar arasında en dikkat çekeni, Çeşme’nin Dalyan Mahallesi’nde bulunan ve denize sıfır sayılabilecek konumdaki 16 bin 333 metrekare büyüklüğündeki parsel oldu. 862 ada 8 parsel olarak geçen arazinin 204 milyon 180 bin TL bedelle satışa çıkarıldığı açıklandı.

Bu alanın 3. derece doğal SİT alanı içinde yer aldığı ve zeytinlik statüsünde olduğu belirtilirken, imar planlarında turizm ve rekreasyon alanı olarak geçtiği ifade edildi.

Çeşme’de satışa çıkarılan arsaların TOKİ’ye toplam 386 milyon 351 bin TL gelir sağlaması bekleniyor.

1,3 MİLYAR TL GELİR HEDEFİ

Ege Bölgesi genelinde TOKİ tarafından satışa sunulan 95 arsanın toplam değerinin 1 milyar 346 milyon 998 bin TL olduğu kaydedildi.

İzmir ve çevresindeki satışlarla birlikte kamuya ait birçok alanın özel sektöre devredilmesi tepki çekiyor.

TOKİ’nin arazi satış ihalesi 25 Şubat’ta gerçekleştirilecek.