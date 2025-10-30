Giriş / Abone Ol
TOKİ 500 bin konut başvuru | 2025 TOKİ başvuru tarihleri ne zaman, şartlar neler? Başvuru ücreti kaç TL?

TOKİ 2025 sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. TOKİ sosyal konut başvuruları için net tarih verildi. Peki, 2025 TOKİ başvuru tarihleri ne zaman, şartlar neler? Başvuru ücreti kaç TL? İşte detaylar!

BirBilgi
  30.10.2025 12:44
  • Giriş: 30.10.2025 12:44
  • Güncelleme: 30.10.2025 12:53
TOKİ 500 bin konut başvuru | 2025 TOKİ başvuru tarihleri ne zaman, şartlar neler? Başvuru ücreti kaç TL?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında toplam 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağını duyurdu. Başvurular, başvuru ücreti, gelir sınırı ve İstanbul/Anadolu ödeme planları belli oldu. İşte başvuru tarihlerinden başvuru koşullarına, ödeme planına ve illere göre kontenjan dağılımına kadar bilinmesi gerekenler.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Projeye başvuru yapacak adaylarda aranan başlıca şartlar şunlardır:

  • Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmalıdır.
  • Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklar üzerinde Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmamalıdır.
  • Daha önce TOKİ ile sözleşme yapılmamış olması gerekir (eski hak sahipleri, önceki sözleşmesini iptal ederse yeni projeye başvurabilir).
  • Başvuru yapılacak yerde ikamet şartı: Başvuru yapılacak il/ilçe/belde sınırları içinde adrese dayalı kayıt sistemine göre geriye dönük en az 1 yıl ikamet etmiş olmak (büyükşehir merkez ilçe istisnaları ve deprem bölgesi düzenlemeleri için aşağıya bakınız).
  • Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir; birden fazla başvuru varsa tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

TOKİ BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KATEGORİLER VE KONTENJANLAR VAR?

Başvurular, aşağıdaki 6 ana kategori kapsamında kabul edilecektir. Her kategorinin konut tipi içindeki oranları proje kitapçığında belirtilmiştir:

  • Şehit aileleri, terör/harp/vazife malulleri ve gazi vatandaşlar (%5 — 2+1 65 m²)
  • En az %40 engelli vatandaşlar (%5 — 2+1 65 m²)
  • 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler (%10 — 2+1 65 m² ve 2+1 80 m²)
  • Yaşı 18–30 arasında olan genç vatandaşlar (%20 — 1+1; 1+1 olmayan illerde 2+1 65 m²)
  • Emekli vatandaşlar (oranlar proje içinde değişkenlik gösterir)
  • Diğer alıcı adayları (kalan kontenjanlar)

GELİR SINIRI VE İKAMET KOŞULLARI

Hane halkı (başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklar) aylık net toplam ortalaması son 12 aya göre en fazla 127.000 TL olmalıdır; İstanbul için bu sınır 145.000 TL olarak uygulanacaktır. Deprem bölgesindeki 11 il için (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) özel düzenlemeler vardır: proje ilinde nüfusa kayıtlı olmak veya başvuru döneminden geriye doğru en az 1 yıl ikamet etmiş olmak yeterlidir; şehit aileleri vb. kategorilerinde bazı ek ikamet süreleri aranır.

BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMİ

Başvuru bedeli: 5.000 TL. Şehit yakını ve terör malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır. Başvuru e-Devlet üzerinden yapılırken ödeme, sisteme verilen IBAN’a EFT/havale/ATM yoluyla yapılır; banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurularda ise yetkili şubeye ödeme gerçekleştirilir. Süresinde ödeme yapılmaması halinde başvuru iptal edilir.

ÖDEME PLANI (İSTANBUL VE ANADOLU ÖRNEKLERİ)

Projede konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak; taksitler başlangıçta altı ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenebilir.

Konut TipiAnadolu (başlangıç taksit)Anadolu Satış Fiyatı (peşinat)İstanbul (başlangıç taksit)İstanbul Satış Fiyatı (peşinat)
1+1 — 55 m²6.750 TL180.000 TL (peşinat)7.313 TL195.000 TL (peşinat)
2+1 — 65 m²8.250 TL220.000 TL (peşinat)9.188 TL245.000 TL (peşinat)
2+1 — 80 m²9.938 TL265.000 TL (peşinat)11.063 TL295.000 TL (peşinat)

HANGİ İLLERDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Proje 81 ilde uygulanacak. Aşağıda illere göre planlanan konut sayılarından bazı önemli örnekler yer almaktadır; tam liste haberin devamında bulunmaktadır.

Tam iller ve kontenjan dağılımı:

ADANA: 12.292
ADIYAMAN: 6.620
AFYONKARAHİSAR: 4.370
AĞRI: 2.840
AKSARAY: 2.476
AMASYA: 2.601
ANKARA: 30.823
ANTALYA: 13.213
ARDAHAN: 619
ARTVİN: 1.020
AYDIN: 7.123
BALIKESİR: 7.548
BARTIN: 1.240
BATMAN: 3.810
BAYBURT: 723
BİLECİK: 1.419
BİNGÖL: 2.072
BİTLİS: 2.363
BOLU: 1.950
BURDUR: 2.208
BURSA: 17.225
ÇANAKKALE: 3.376
ÇANKIRI: 1.753
ÇORUM: 2.867
DENİZLİ: 6.190
DİYARBAKIR: 12.165
DÜZCE: 2.470
EDİRNE: 2.530
ELAZIĞ: 3.685
ERZİNCAN: 1.760
ERZURUM: 4.905
ESKİŞEHİR: 6.025
GAZİANTEP: 13.890
GİRESUN: 1.576
GÜMÜŞHANE: 926
HAKKARİ: 1.557
HATAY: 12.639
IĞDIR: 1.200
ISPARTA: 2.889
İSTANBUL: 100.000
İZMİR: 21.020
KAHRAMANMARAŞ: 8.195
KARABÜK: 1.600
KARAMAN: 1.550
KARS: 1.730
KASTAMONU: 2.380
KAYSERİ: 7.562
KİLİS: 1.170
KIRIKKALE: 1.689
KIRKLARELİ: 2.255
KIRŞEHİR: 1.633
KOCAELİ: 10.340
KONYA: 15.000
KÜTAHYA: 3.592
MALATYA: 9.609
MANİSA: 7.229
MARDİN: 5.357
MERSİN: 8.190
MUĞLA: 6.197
MUŞ: 2.142
NEVŞEHİR: 2.068
NİĞDE: 2.604
ORDU: 3.334
OSMANİYE: 2.990
RİZE: 2.042
SAKARYA: 6.633
SAMSUN: 6.397
SİİRT: 1.527
SİNOP: 947
SİVAS: 3.904
ŞANLIURFA: 13.190
ŞIRNAK: 1.492
TEKİRDAĞ: 6.865
TOKAT: 3.392
TRABZON: 3.734
TUNCELİ: 775
UŞAK: 2.464
VAN: 6.803
YALOVA: 1.805
YOZGAT: 2.858
ZONGULDAK: 1.872

BAŞVURU SÜRECİ VE KURALAR

Başvurular 10 Kasım 2025’te başlayıp 19 Aralık 2025’te sona erecektir. Hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 — 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Proje ve inşaat ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak, konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla planlanmıştır.

TOKİ 500 bin konut için başvurular ne zaman?

Başvurular 10 Kasım 2025 — 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru ücreti ne kadar? Şehit yakınlarından ücret alınacak mı?

Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Şehit yakını ve terör malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular proje ilinde yetkili şubeler aracılığıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Gelir sınırı nedir?

Hane halkı aylık net ortalaması son 12 aya göre en fazla 127.000 TL (İstanbul için 145.000 TL) olmalıdır.

Ödeme planı nasıl olacak?

Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Örnek başlangıç taksitleri Anadolu için 1+1 — 6.750 TL; İstanbul için 1+1 — 7.313 TL seviyesindedir. (Detaylar tabloya bakınız.)

Kaynak: TOKİ proje tanıtım kitapçığı ve kullanıcı tarafından sağlanan proje verileri. Bu yazıda yer alan tarihler ve koşullar proje kitapçığına (resmî duyuru) dayanılarak derlenmiştir; kesin ve ayrıntılı bilgiler için TOKİ’nin resmî duyurusu ve proje kitapçığını inceleyiniz.

