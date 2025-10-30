TOKİ 500 bin konut başvuru | 2025 TOKİ başvuru tarihleri ne zaman, şartlar neler? Başvuru ücreti kaç TL?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Projeye başvuru yapacak adaylarda aranan başlıca şartlar şunlardır:

Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmalıdır.

olmalıdır. Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklar üzerinde Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmamalıdır.

Daha önce TOKİ ile sözleşme yapılmamış olması gerekir (eski hak sahipleri, önceki sözleşmesini iptal ederse yeni projeye başvurabilir).

Başvuru yapılacak yerde ikamet şartı: Başvuru yapılacak il/ilçe/belde sınırları içinde adrese dayalı kayıt sistemine göre geriye dönük en az 1 yıl ikamet etmiş olmak (büyükşehir merkez ilçe istisnaları ve deprem bölgesi düzenlemeleri için aşağıya bakınız).

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir; birden fazla başvuru varsa tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

HANGİ KATEGORİLER VE KONTENJANLAR VAR?

Başvurular, aşağıdaki 6 ana kategori kapsamında kabul edilecektir. Her kategorinin konut tipi içindeki oranları proje kitapçığında belirtilmiştir:

Şehit aileleri, terör/harp/vazife malulleri ve gazi vatandaşlar (%5 — 2+1 65 m²)

En az %40 engelli vatandaşlar (%5 — 2+1 65 m²)

3 ve daha fazla çocuğu olan aileler (%10 — 2+1 65 m² ve 2+1 80 m²)

Yaşı 18–30 arasında olan genç vatandaşlar (%20 — 1+1; 1+1 olmayan illerde 2+1 65 m²)

Emekli vatandaşlar (oranlar proje içinde değişkenlik gösterir)

Diğer alıcı adayları (kalan kontenjanlar)

GELİR SINIRI VE İKAMET KOŞULLARI

Hane halkı (başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklar) aylık net toplam ortalaması son 12 aya göre en fazla 127.000 TL olmalıdır; İstanbul için bu sınır 145.000 TL olarak uygulanacaktır. Deprem bölgesindeki 11 il için (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) özel düzenlemeler vardır: proje ilinde nüfusa kayıtlı olmak veya başvuru döneminden geriye doğru en az 1 yıl ikamet etmiş olmak yeterlidir; şehit aileleri vb. kategorilerinde bazı ek ikamet süreleri aranır.

BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMİ

Başvuru bedeli: 5.000 TL. Şehit yakını ve terör malullerinden başvuru bedeli alınmayacaktır. Başvuru e-Devlet üzerinden yapılırken ödeme, sisteme verilen IBAN’a EFT/havale/ATM yoluyla yapılır; banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurularda ise yetkili şubeye ödeme gerçekleştirilir. Süresinde ödeme yapılmaması halinde başvuru iptal edilir.

ÖDEME PLANI (İSTANBUL VE ANADOLU ÖRNEKLERİ)

Projede konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak; taksitler başlangıçta altı ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenebilir.

Konut Tipi Anadolu (başlangıç taksit) Anadolu Satış Fiyatı (peşinat) İstanbul (başlangıç taksit) İstanbul Satış Fiyatı (peşinat) 1+1 — 55 m² 6.750 TL 180.000 TL (peşinat) 7.313 TL 195.000 TL (peşinat) 2+1 — 65 m² 8.250 TL 220.000 TL (peşinat) 9.188 TL 245.000 TL (peşinat) 2+1 — 80 m² 9.938 TL 265.000 TL (peşinat) 11.063 TL 295.000 TL (peşinat)

HANGİ İLLERDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Proje 81 ilde uygulanacak. Aşağıda illere göre planlanan konut sayılarından bazı önemli örnekler yer almaktadır; tam liste haberin devamında bulunmaktadır.

Tam iller ve kontenjan dağılımı:

ADANA: 12.292 ADIYAMAN: 6.620 AFYONKARAHİSAR: 4.370 AĞRI: 2.840 AKSARAY: 2.476 AMASYA: 2.601 ANKARA: 30.823 ANTALYA: 13.213 ARDAHAN: 619 ARTVİN: 1.020 AYDIN: 7.123 BALIKESİR: 7.548 BARTIN: 1.240 BATMAN: 3.810 BAYBURT: 723 BİLECİK: 1.419 BİNGÖL: 2.072 BİTLİS: 2.363 BOLU: 1.950 BURDUR: 2.208 BURSA: 17.225 ÇANAKKALE: 3.376 ÇANKIRI: 1.753 ÇORUM: 2.867 DENİZLİ: 6.190 DİYARBAKIR: 12.165 DÜZCE: 2.470 EDİRNE: 2.530 ELAZIĞ: 3.685 ERZİNCAN: 1.760 ERZURUM: 4.905 ESKİŞEHİR: 6.025 GAZİANTEP: 13.890 GİRESUN: 1.576 GÜMÜŞHANE: 926 HAKKARİ: 1.557 HATAY: 12.639 IĞDIR: 1.200 ISPARTA: 2.889 İSTANBUL: 100.000 İZMİR: 21.020 KAHRAMANMARAŞ: 8.195 KARABÜK: 1.600 KARAMAN: 1.550 KARS: 1.730 KASTAMONU: 2.380 KAYSERİ: 7.562 KİLİS: 1.170 KIRIKKALE: 1.689 KIRKLARELİ: 2.255 KIRŞEHİR: 1.633 KOCAELİ: 10.340 KONYA: 15.000 KÜTAHYA: 3.592 MALATYA: 9.609 MANİSA: 7.229 MARDİN: 5.357 MERSİN: 8.190 MUĞLA: 6.197 MUŞ: 2.142 NEVŞEHİR: 2.068 NİĞDE: 2.604 ORDU: 3.334 OSMANİYE: 2.990 RİZE: 2.042 SAKARYA: 6.633 SAMSUN: 6.397 SİİRT: 1.527 SİNOP: 947 SİVAS: 3.904 ŞANLIURFA: 13.190 ŞIRNAK: 1.492 TEKİRDAĞ: 6.865 TOKAT: 3.392 TRABZON: 3.734 TUNCELİ: 775 UŞAK: 2.464 VAN: 6.803 YALOVA: 1.805 YOZGAT: 2.858 ZONGULDAK: 1.872

BAŞVURU SÜRECİ VE KURALAR

Başvurular 10 Kasım 2025’te başlayıp 19 Aralık 2025’te sona erecektir. Hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 — 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Proje ve inşaat ihale süreci Kasım 2025’te başlayacak, konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla planlanmıştır.