TOKİ 500 Bin Konut Çekiliş Tarihi: TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman? Evler Ne Zaman Teslim Edilecek?

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, başvuruların 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara açılmasıyla yeniden gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. Milyonlarca başvuru sahibinin merak ettiği en kritik detay ise TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? sorusu. Başvuru sürecinin ardından gözler tamamen kura takvimine ve teslimat sürecine çevrilmiş durumda.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON DURUM

81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında konutlar 1+1 ve 2+1 olacak şekilde planlandı. Projenin yatay mimariye uygun, sosyal donatı alanlarıyla desteklenen bir yapıda inşa edilmesi hedefleniyor. Başvurular 19 Aralık’a kadar devam edecek olsa da, asıl süreç kura takviminin yaklaşmasıyla başlıyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Projeye ilişkin hak sahibi belirleme kuraları, inşa ve ihale sürecinin başlamasının ardından yapılacak. Buna göre:

Süreç Tarih İnşa ve ihale başlangıcı Kasım 2025 Hak Sahibi Belirleme Kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 Kura Sonuçlarının Açıklanması Kuralar tamamlandıkça ilan edilecek

Bu tarihler doğrultusunda kura sonuçlarının, çekilişlerin tamamlanmasının hemen ardından kademe kademe ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Vatandaşlar, kura sonrası açıklanacak asil ve yedek listeleri şu kanallardan öğrenebilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

www.toki.gov.tr e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapılarak hak sahipliği durumu kolayca görüntülenebilecek.

EV TESLİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin konut projesinde teslimatlar için planlanan ilk tarih Mart 2027. İnşa sürecinin başlamasıyla birlikte etap etap üretim yapılacak ve hak sahiplerine belirlenen takvim çerçevesinde teslimat sağlanacak.

Projede Yer Alan Özel Kontenjanlar

Aşağıdaki gruplar için özel kontenjanlar ayrılmış durumda:

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için %5

Engelli vatandaşlar için %5

3 ve daha fazla çocuklu aileler için %10

Emekliler için %20

18–30 yaş arası gençler için %20

Kimler Başvurabiliyor?

Projeye başvurabilmek için en temel şartlar şöyle:

18 yaşını doldurmuş olmak

En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru sahibinin, eşinin veya çocuklarının üzerinde tapuda konut kaydı bulunmamak

TOKİ 500 bin konut kura çekilişi ne zaman?

Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçlar toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilir.

TOKİ ev teslimleri ne zaman yapılacak?

İlk teslimatlar Mart 2027 itibarıyla başlamayı planlamaktadır.

Projede kaç konut var?

81 ilde toplam 500 bin sosyal konut üretilecektir.

Başvurular hangi tarihe kadar devam edecek?

Başvurular 19 Aralık tarihine kadar sürecektir.

Başvuru şartları nelerdir?

18 yaşını doldurmuş olmak, 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak ve kişinin/eşinin/çocuklarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekir.