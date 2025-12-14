TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için son hafta

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca düzenlenen 500 bin sosyal konut projesine başvurular için son haftaya girildi.

Projeye başvurular için son tarih 19 Aralık 2025.

Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası'nın proje illerindeki yetkili şubelerinden ya da e-Devlet TOKİ başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekimi takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından belirlenecek.

Kura çekilişleri, tüm illerde aynı anda olmayacak.

Çekilişler belli bir takvime göre, etaplar halinde gerçekleştirilecek.

Proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İl bazlı kura takvimi ise henüz belirlenmedi.

FİYATLAR NE OLACAK?

4 İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak.

Aylık taksit 7 bin 313 TL olacak. 4 İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi.

Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

4 İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak.

Aylık taksit 11 bin 63 TL olacak.