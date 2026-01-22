TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimi devam ediyor.

İl il gerçekleştirilen kuralarda adı çıkmayan yurttaşlar, TOKİ başvurusu yaparken yatırdıkları 5 bin TL'yi nasıl geri alabileceğini sorgulamaya başladı.

TOKİ tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir” ifadeleri kullanıldı.

NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ başvuru bedeli, kurada adı çıkmayan yurttaşlara iade edilecek. Sosyal konut projelerinde başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra iade süreci başlatılıyor.

Ayrıca kura başvurusu geçersiz sayılan adayların da başvuru ücreti iade ediliyor.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade listelerini oluşturup ödemeleri gerçekleştiriyor.

PARA NEREYE YATIRILACAK?

TOKİ iade ücreti, başvuru sırasında paranın yatırıldığı banka üzerinden alınacak. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir.