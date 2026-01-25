TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bu hafta kura çekilişi yapılacak 9 il açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un paylaştığı kura çekimi takvimi şöyle:

27 Ocak Salı: Kilis

28 Ocak Çarşamba: Sinop

29 Ocak Perşembe: Niğde

30 Ocak Cuma: Aksaray - Ordu - Karabük

31 Ocak Cumartesi: Samsun - Nevşehir - Bartın