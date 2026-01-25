TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bu hafta kura çekilişi yapılacak 9 il açıklandı
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha kura çekimi gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekimi takvimini paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.
Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
Murat Kurum'un paylaştığı kura çekimi takvimi şöyle:
27 Ocak Salı: Kilis
28 Ocak Çarşamba: Sinop
29 Ocak Perşembe: Niğde
30 Ocak Cuma: Aksaray - Ordu - Karabük
31 Ocak Cumartesi: Samsun - Nevşehir - Bartın
Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu.
Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz.
