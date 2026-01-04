TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bu hafta kura çekiminin gerçekleştirileceği iller ve tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 14 ilde daha hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerinin yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, 10 Kasım-19 Aralık 2025'teki süreçte 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı.

İlk kuraları 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilen projede, Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralarla hak sahipleri belirlendi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenmeye devam ediyor.

KURA ÇEKİMİNİN YAPILACAĞI İLLER

Bu hafta kura çekiminin gerçekleştirileceği iller ve tarihleri şöyle:

• 4 Ocak - Siirt ve Van

• 6 Ocak - Mardin ve Ağrı

• 7 Ocak - Batman ve Iğdır

• 8 Ocak - Bitlis ve Kars

• 9 Ocak - Muş ve Ardahan

• 10 Ocak - Antalya ve Bingöl

• 11 Ocak - Artvin ve Dersim