TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bu hafta kura çekiminin gerçekleştirileceği iller ve tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik" dedi.

"Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız" diyen Kurum, "Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu hafta kura çekiminin gerçekleştirileceği iller ve tarihleri şöyle:

• Yozgat - Kütahya / 9 Şubat Pazartesi

• Bilecik / 10 Şubat Salı

• Çankırı / 11 Şubat Çarşamba

• Bolu / 12 Şubat Perşembe

• Tekirdağ - Balıkesir / 13 Şubat Cuma