TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bu hafta kura çekiminin yapılacağı iller açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerinin yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, bugün Dersim'de yapılan kura töreniyle birlikte 16 il için tamamlandı.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Dersim'de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

KURA ÇEKİMİNİN YAPILACAĞI İLLER

Kura takvimine göre yarın Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.