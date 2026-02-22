TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bu hafta kura çekiminin yapılacağı iller ve tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 6 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizi “Ev Sahibi” yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız" dedi.

"İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz" diyen Kurum, "Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Bu hafta kura çekiminin gerçekleştirileceği iller ve tarihleri şöyle:

• Uşak / 24 Şubat Salı

• Isparta / 25 Şubat Çarşamba

• Burdur / 26 Şubat Perşembe

• Edirne - Denizli - Osmaniye / 27 Şubat Cuma