TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bugüne kadar hangi illerde kura çekildi?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde bugüne kadar toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekildi.
Kaynak: AA
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılan 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı.
29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci bugün Giresun'da 1676 konutun kura çekimiyle devam etti.
Bugüne kadar toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.
Kura çekiminin yapıldığı iller şöyle:
• Adıyaman
• Şırnak
• Hakkari
• Siirt
• Van
• Mardin
• Ağrı
• Batman
• Iğdır
• Bitlis
• Kars
• Muş
• Ardahan
• Antalya
• Bingöl
• Dersim
• Gümüşhane
• Bayburt
• Artvin
• Rize
• Erzurum
• Malatya
• Erzincan
• Şanlıurfa
• Trabzon
• Tokat
• Amasya
• Manisa
• Sivas
• Kastamonu
• Aydın
• Giresun