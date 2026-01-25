TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bugüne kadar hangi illerde kura çekildi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde bugüne kadar toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekildi.

Güncel 25.01.2026 14:12 Giriş: 25.01.2026 14:12

Güncelleme: 25.01.2026 14:22 Kaynak: AA

