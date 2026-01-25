Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bugüne kadar hangi illerde kura çekildi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde bugüne kadar toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekildi.

Güncel
  • 25.01.2026 14:12
  • Giriş: 25.01.2026 14:12
  • Güncelleme: 25.01.2026 14:22
Kaynak: AA
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bugüne kadar hangi illerde kura çekildi?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılan 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci bugün Giresun'da 1676 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bugüne kadar toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.

Kura çekiminin yapıldığı iller şöyle:

• Adıyaman

• Şırnak

• Hakkari

• Siirt

• Van

• Mardin

• Ağrı

• Batman

• Iğdır

• Bitlis

• Kars

• Muş

• Ardahan

• Antalya

• Bingöl

• Dersim

• Gümüşhane

• Bayburt

• Artvin

• Rize

• Erzurum

• Malatya

• Erzincan

• Şanlıurfa

• Trabzon

• Tokat

• Amasya

• Manisa

• Sivas

• Kastamonu

• Aydın

• Giresun

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Bu hafta kura çekilişi yapılacak 9 il açıklandı
BirGün'e Abone Ol