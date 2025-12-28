TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: İlk kura çekimi hangi şehir için yapılacak?

81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar yarın çekilecek.

Sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi.

Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Öte yandan proje kapsamında deprem bölgesi için ek kontenjan da ayrıldı.

İLK KURA ÇEKİMİ ADIYAMAN İÇİN

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, yarın başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Ocak ayı içinde ise bir ilde kura çekim töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

KONUTLARIN FİYATI VE TAKSİT TUTARLARI

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.