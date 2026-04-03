TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: İstanbul için kura çekim tarihi açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'daki kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ev Sahibi Türkiye diyerek 81 ilimizde başlattığımız Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sırası İstanbul’da!" dedi.
Bakan Kurum, "25 Nisan’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul’da 100.000 konutun sahibini belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
