TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: İstanbul için kura çekim tarihi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak kura çekim tarihini açıkladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ev Sahibi Türkiye diyerek 81 ilimizde başlattığımız Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sırası İstanbul’da!" dedi.

Bakan Kurum, "25 Nisan’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul’da 100.000 konutun sahibini belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.