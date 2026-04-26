TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: İstanbul kura sonucu nasıl sorgulanır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 81 ilde 500 bin konut inşa edeceği proje kapsamında İstanbul'un kura çekimleri dün başladı.

Proje kapsamında 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı.

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, dün başladı ve 3 gün sürecek.

TOKİ kura sonuçlarının nasıl sorgulayabileceğini merak konusu oldu.

TOKİ İstanbul kura sıra numarası, talep.toki.gov.tr/500binkonut/ sayfasında yer alan PDF isim listeleri üzerinden görüntülenebiliyor.

TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor.

Öte yandan e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasından sonuçlar görüntülenebilir.